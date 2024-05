A Trapani si inaugura la nuova sede del Movimento 5 Stelle

Oggi, 26 maggio, con inizio alle 19,30 un incontro informale tra attivisti e simpatizzanti darà il via alle attività nella nuova sede del Movimento 5 Stelle, in Via Mafalda di Savoia n. 30. «Parleremo di cambiamento, parleremo di futuro, parleremo di come costruiremo una Europa di Pace e solidale – dice la deputata regionale trapanese Cristina Ciminnisi -. L’apertura della nuova sede coincide con la campagna elettorale per le elezioni del Parlamento europeo, ma non è solo un comitato elettorale temporaneo. Ci siamo e ci saremo anche dopo per dare corpo alle attività politiche del M5S, e riattivare con ancora più energia l’anima movimentista che ci caratterizza.

«Vogliamo – continua la deputata – che la sede di via Mafalda di Savoia diventi un motore di azioni civiche e un laboratorio di proposte politiche per la città e per il Paese. Ci saremo per condurre dalla nostra sede le battaglie per il salario minimo legale, contro i progetti del Governo Meloni di premierato e autonomia differenziata, per avanzare le nostre critiche e discutere le nostre proposte. Sarà un luogo aperto al contributo dei cittadini che vorranno avvicinarsi alla politica attiva».