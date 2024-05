Giovanni Lentini candidato del centro destra a sindaco di Castelvetrano. Programma e progetti

L’avvocato Giovanni Lentini, avvocato 69 anni sposato con due figlie, è candidato a sindaco per il rinnovo della carica nella città di Castelvetrano.

Com’è nata questa sua candidatura?

“Negli anni ottanta avevo ricoperto incarichi amministrativi nella mia città e alla provincia regionale. Poi mi ero allontanato dall’impegno in prima persona continuando però a seguire le vicende amministrative e politiche. Lo scorso anno assieme ad un gruppo di amici abbiamo fondato un movimento civico che è stato denominato “Castelvetrano rinasce” e abbiamo deciso di scendere in campo per dare un’aiuto alla nostra città”.

La sua collocazione politica ha attirato anche i partiti del centro destra?

“Sosterranno la mia candidatura oltre alla nostra lista civica, anche la Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e l’Mpa che non presenterà una lista autonoma ma collocherà propri candidati in una delle liste alleate. Insomma il centro destra unito oltre ad alcune espressioni della società civile”

Lei ha già in mente una sua squadra di giunta?

“Certamente, tre tecnici esperti nei settori e per il resto dipenderà dal risultato delle liste che io mi auguro il più cospicuo possibile“.

Lentini sindaco da cosa inizierà il 10 giugno?

“Dal rapporto con i cittadini e con una collaborazione con le varie istituzioni del territorio. Mi impegnerò e lo vado ripetendo in campagna elettorale, per recuperare risorse da investire nel territorio revisionando la spesa comunale. Digitalizzare i processi di utilizzo del personale in funzione delle effettive necessità dei cittadini. Castelvetrano ha bisogno di potenziare il corpo della Polizia Municipale”.

Ha in mente alcuni interventi specifici da mettere in essere se dovesse essere eletto?

“A Marinella bandire un concorso internazionale “il colore di Marinella” per fare risaltare la bellezza naturale del luogo. Istituiremo una presenza costante della Polizia municipale a Triscina oltre che un adeguata struttura di accoglienza turistica”.

E per il centro urbano di Castelvetrano?

“Recupero dei giardini privati e delle ville pubbliche che sono in gran parte in stato di degrado. I sono perché Castelvetrano abbia un nuovo piano dei parcheggi funzionale anche alla riqualificazione della via Garibaldi e del corso Vittorio Emanuele. Questi sono alcuni degli aspetti del programma che assieme agli alleati di centro destra abbiamo elaborato ma ci impegneremo in tanti altri settori a cominciare dalle politiche giovanili, alla protezione civile. Sul canile è indispensabile puntare alla collaborazione con associazioni e singoli volontari che si occupano di randagismo”.