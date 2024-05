Si stacca intonaco dal soffitto di casa, ferito un bambino

Sabato pomeriggio, nei pressi di via Empedocle ad Agrigento, poteva finire molto peggio a causa del distacco di una porzione di intonaco dal soffitto della cucina di un’abitazione che ha colpito in testa un bambino di otto anni. Fortunatamente il piccolo non ha riportato gravi ferite. Il bimbo, con un’ambulanza del 118, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’abitazione. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito.