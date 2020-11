Violazione sorveglianza speciale, marsalese assolto in Appello

La Corte d’Appello di Palermo ha assolto Leonardo Zichittella perche “il fatto non sussiste”, riformando in toto la sentenza emessa dal Gip del Tribunale di Marsala con la quale si condannava lo stesso alla pena di mesi otto di Reclusione.

Zichittella era stato condannato in primo grado per aver violato gli obblighi inerenti la sorveglianza Speciale, applicata dal Tribunale di Trapani sezione misure di prevenzione per la durata di quattro anni.

È stato dimostrato dai difensori, Giovanni e Nicola Gaudino, che la violazione contestata sarebbe stata giustificata da esigenze personali che pertanto avrebbero giustificato la condotta oggetto di imputazione.