Avviate le prime attività di orientamento degli istituti superiori di Marsala

Gli istituti scolastici superiori marsalesi hanno avviato le attività di orientamento in vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico. Secondo le indicazioni ministeriali, ci si potrà iscrivere a partire dal 4 gennaio e non oltre il 25 dello stesso mese.

Com’era prevedibile, quest’anno tutte le attività di orientamento saranno svolte in videoconferenza per evitare assembramenti nel rispetto delle disposizioni legate all’emergenza covid.

Sabato il Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” ha cominciato con il primo incontro informativo su piattaforma on line, esteso a tutti gli indirizzi. In settimana si terranno altre due attività: il 3 dicembre alle 16 “Give me five!” con la professoressa di lingue Bruna Scimonelli (riservata agli alunni) e il 4 dicembre per l’indirizzo scienze applicate con i docenti Laura Agate, Grazia Perricone, Lidia Rallo e Carla Benigno (aperta a studenti e genitori). E’ invece stato fissato per il 26 gennaio l’Open Day per l’istituto.

Il Liceo Pascasino, dopo il libro party dello scorso 20 novembre prosegue con “Digital Junior Hack”, (4 e 5 dicembre), competizione digitale di didattica innovativa, su piattaforma MEET, per far conoscere le nuove strategie e metodologie didattiche challenge based, promosse dal PNSD, basate sulla risoluzione di un problema attraverso un lavoro di squadra. La competizione si concluderà con la presentazione dei lavori dei vari team e la premiazione della migliore idea progettuale.

L’Istituto Tecnico Tecnologico “Piersanti Mattarella” ha previsto un ricco calendario di incontri formativi e informativi, che dopo le prime iniziative prosegue questa settimana con tre appuntamenti: “Dal micro al macro: laboratorio di scienze”, con i professori Sciplino, Scilla e Tranchida (30 novembre), “Patentino della Robotica Pearson-Comau”, con i professori Tranchida, Parrinello e Pizzo (2 dicembre), “Il fotovoltaico per l’efficienza energetica nelle abitazioni”, con l’ingegnere Di Pietra e il professore Pizzo (4 dicembre). Tutti gli incontri si terranno alle 15, mentre sul sito dell’istituto è possibile leggere il calendario completo delle iniziative.

Anche l’istituto professionale “Cosentino” di Marsala sito in via del Fante N° 35 ha avviato le attività di orientamento rivolto agli alunni di primo grado del territorio, con attività laboratoriali svolte attraverso la piattaforma Google Meet. I prossimi appuntamenti sono fissato per lunedì 30 novembre (incontro con i genitori sulla piattaforma Google Meet) e per il 3 dicembre, con il laboratorio gestionale (h.16). L’istituto Professionale invita gli interessati a seguire le proprie iniziative su Facebook e sul sito https://www.isgiovannixxiiicosentino.edu.it/, potranno inviare richiesta di informazioni all’indirizzo email della scuola tpis02700d@istruzione.it e/o alla email della FS, prof.ssa giuseppina.amodeo@giovannixxiiicosentino.it. Per partecipare agli incontri di orientamento gli studenti e i loro genitori devono registrarsi su: https://forms.gle/woW1h1ncddg1kHLRA.