Violenza di genere: incontro on line tra studenti del Liceo Ruggieri e Casa di Venere

Nella settimana in cui si è ricordato il drammatico fenomeno della violenza di genere, anche il Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala ha offerto ai suoi studenti un’occasione di riflessione. In modalità di videoconferenza diverse classi prime e quarte dell’istituto guidato dalla dirigente Fiorella Florio hanno incontrato alcune operatrici del Centro Antiviolenza “Casa di Venere” per un dibattito sul tema. In particolare gli alunni hanno avuto modo di dialogare con la presidente e la vicepresidente del Centro, Francesca Parrinello e Caterina Martinez, l’avvocato Roberta Anselmi e la psicologa Marialuisa Angileri. La Casa di Venere è un centro antiviolenza che opera a Marsala, accogliendo e sostenendo, legalmente e psicologicamente, tutte le donne vittime di violenza.

L’incontro si è tenuto due giorni dopo il 25 novembre, in cui viene celebrata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. In occasione di questa giornata il Dipartimento di Lettere dell’istituto ha voluto organizzare un momento informativo e di riflessione su un fenomeno purtroppo in aumento e di cui è doveroso parlare a partire dalle aule scolastiche. Tanti sono stati gli interventi degli studenti e tanti anche gli spunti di riflessione. Le operatrici presenti hanno sottolineato come sia importante fare prevenzione tra i giovani cercando di abbattere alcuni stereotipi culturali tipici di una società patriarcale che si sta modificando solo da pochi anni. È emersa, inoltre, la necessità che si sviluppi tra i giovani una sana educazione al sentimento, al fine di riconoscere e respingere quei comportamenti che sono alla base di atteggiamenti violenti. Sono state fornite ai ragazzi anche delle informazioni a carattere giuridico, tra cui i riferimenti alla legge nota come “Codice Rosso” a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenze.