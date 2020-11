Petrosino sconvolta da un altro decesso Covid: muore Enza Di Lisi, mamma di tre bimbi

“Sono addoloratissimo perché ho appena appreso di una nostra cara e giovane concittadina, Enza Di Lisi, che è salita al cielo dopo aver contratto il Covid. Mamma affettuosissima, lascia il marito Fabio e tre splendidi bambini. A loro ho già rivolto il mio cordoglio e l’abbraccio di tutta la cittadinanza. Che la terra ti sia lieve, Enza”.

Sono le parole del sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone. Un’altra notizia sconvolge la cittàdina dopo la morte del professore Pulizzi, insegnante della Nosengo. Enza Di Lisi, mamma di tre bambini è deceduta dopo le complicazione causate dal Covid-19.

La donna viveva a Petrosino con tutta la famiglia che aveva preso il Covid ed era rimasta in casa. Non si conosce come abbiano contratto il Covid, probabilmente tramite il piccolo focolaio scoppiato alla scuola “Nosengo”. Enza soffriva di qualche problema di salute, pare un tumore. E’ deceduta a soli 40 anni (41 li avrebbe compiuto il prossimo 30 novembre), al Covid Hospital di Marsala.