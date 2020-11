Marsala: torna il Premio 91025, Special Edition nell’Atrio del Comune a porte chiuse

E’ tutto pronto per la ‘SPECIAL EDITION’ del “PREMIO 91025”, che si svolgerà domani, sabato 28 novembre, con inizio alle ore 11, all’interno dell’Atrio Comunale di Marsala”.

L’Associazione culturale CIURI, presieduta da Filippo Peralta, anche quest’anno, nonostante la delicata situazione legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in accordo con l’Amministrazione Comunale di Marsala, ha deciso di confermare la ‘tradizione’ della manifestazione ormai inserita nella storia della città, e darvi continuità, seppur in una formula ridotta, rispettando le normative imposte dal DPCM del 3 novembre 2020, osservando le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento dei contagi, come da prescrizioni del Questore.

Nel corso dell’evento di domani, l’Associazione CIURI premierà gli Operatori sanitari e gli Operatori del 118 dell’Ospedale ‘Paolo Borsellino’ di Marsala; l’iniziativa, che si svolgerà a porte chiuse, sarà trasmessa in diretta facebook sulle pagine “Premio 91025 – Il Premio della città di Marsala”, “Città di Marsala – Pagina istituzionale”, “Itacanotizie.it”, “Marsala c’è” e “La Tr3 – Canale 616”.

Con un pizzico di emozione Filippo Peralta rivolge un ringraziamento particolare al Prefetto di Trapani, il dottor Tommaso Ricciardi, che ha manifestato la propria vicinanza all’iniziativa inviando una nota di solidarietà e gratitudine ai premiati di domani, per l’impegno profuso in questo lungo periodo di emergenza sanitaria.

“Siamo lieti di aver ricevuto le parole autorevoli del Signor Prefetto che, pur impossibilitato a presenziare domani – dice Filippo Peralta – ci ha fatto pervenire il proprio apprezzamento per l’iniziativa e il proprio sostegno rivolto agli operatori sanitari; parole che nel corso della manifestazione condivideremo con i presenti. Grazie per questo gesto di profonda sensibilità umana ed istituzionale”.

L’evento, in linea con la sua mission, per il sesto anno consecutivo si proponeva di assegnare riconoscimenti a chi ogni giorno, attraverso il proprio lavoro e la propria attività artistica, imprenditoriale, associativa, sociale, ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo della Città di Marsala, collaborando alla sua valorizzazione e a crearne la storia e l’identità.

La sesta edizione del Premio verrà ‘recuperata’ in totale sicurezza, con il consueto patrocinio del Comune, quando le condizioni lo permetteranno

Anche la ‘SPECIAL EDITION’ sarà condotta da Ninny Bornice e Jana Cardinale.