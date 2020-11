Marsala: a dicembre in via Istria la postazione mobile per la raccolta rifiuti

Sopralluogo stamani del sindaco Massimo Grillo e dell’assessore Michele Milazzo nel quartiere di via Istria, dove – assieme ai responsabili della Energetikambiente – hanno pure incontrato alcuni residenti con i quali hanno condiviso le iniziative da assumere nel quartiere.

“Abbiamo confermato la decisione di collocare una postazione mobile per la raccolta differenziata dei rifiuti – afferma l’assessore Milazzo -. Il nuovo servizio, compreso nel contratto con il gestore e mai avviato, sarà operativo a partire dal 1° Dicembre. Siamo nella fase sperimentale, ma confidiamo nella collaborazione dei cittadini per migliorare la pulizia della zona, su cui interverremo anche per dare maggiore decoro”.

In tal senso, il primo intervento riguarderà l’eliminazione delle sterpaglie che insistono lungo marciapiedi e strade. Nel quartiere, il punto mobile troverà sistemazione in un’area in prossimità del Centro per l’Impiego e sarà attivo nelle seguenti giornate e orari: da Lunedì a Venerdì dalle ore 14:30 alle ore 19:30; Sabato dalle ore 8 alle ore 13.

Nella postazione mobile – che sarà presidiata dagli operatori ecologici – si potrà conferire il rifiuto secco contenuto nel relativo mastello grigio, nonché gli ingombranti e i rifiuti elettrici/elettronici (RAEE). Le rimanenti tipologie di rifiuti – carta, plastica, organico e vetro/metalli – continueranno ad essere raccolte con il consueto servizio “porta a porta” che, pertanto, non sarà interrotto. L’intervento, infine, consentirà all’Amministrazione Grillo di verificare l’opportunità di replicarlo in altri quartieri della città.