Coronavirus, in Italia 29 mila casi in più e 822 decessi. In Sicilia i nuovi positivi sono 1.768

Lieve incremento nell’andamento dei contagi in Italia nelle ultime 24 ore. Sono infatti 29.003 i nuovi positivi, a fronte di 822 decessi e 24.031 guarigioni.

Lombardia, Veneto, Campania e Piemonte restano le regioni in cui i contagi continuano a crescere maggiormente, anche se in misura minore rispetto a qualche settimana fa. Torna poco sotto i duemila nuovi positivi giornalieri la Sicilia (+1.768 nelle ultime 24 ore), che fa purtroppo registrare anche un nuovo record di decessi (+49, complessivamente 1.371 dall’inizio dell’emergenza epidemiologica). L’altra faccia della medaglia è costituita dall’incremento dei guariti (+1.531) e dalla diminuzione dei ricoveri (1.798, ventisei in meno rispetto a mercoledì). Un leggero incremento, invece, si registra sul fronte dei pazienti in terapia intensiva, che passano da 250 a 253. Dall’inizio della pandemia, sono stati processati nell’isola 922.944 tamponi molecolari e 632.415 test per la ricerca antigene.

Di seguito il report dei nuovi positivi nelle 9 province siciliane: Trapani +116, Palermo +516, Agrigento +57, Caltanissetta +80, Enna +109, Ragusa +180, Siracusa +82, Catania +502, Messina +126.