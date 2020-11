Emergenza idrica a Mazara, ordinanza del sindaco Quinci (VIDEO)

Il sindaco Salvatore Quinci è tornato a parlare dell’emergenza idrica a Mazara del Vallo. Attraverso un video diffuso attraverso i canali istituzionali, il primo cittadino ha illustrato i punti cardine della nuova ordinanza che vieta l’utilizzo ad uso umano dell’acqua erogata nelle zone del Trasmazzaro, di Tonnarella e Ramisella. Tuttavia, “quest’acqua, come certificato dall’Asp, potrà essere usata per lavarsi”, assicura Quinci, invitando i cittadini ad approvvigionarsi presso le fontanelle pubbliche e la casa dell’acqua di via degli Archi.

L’attuale emergenza è legata all’alto livello di nitrati riscontrato nei pozzi di contrada Ramisella. Per il futuro, il sindaco di Mazara ha preannunciato alla cittadinanza che la sua amministrazione sta lavorando per mettere in campo progetti “che dovrebbero risolvere in maniera definitiva il problema della mancanza d’acqua a Mazara del Vallo”.

Di seguito il video: