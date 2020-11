Partanna: i volontari Oipa ripuliscono il canile e donano attrezzi. IL VIDEO

I volontari della delegazione OIPA di Partanna, al fine di garantire due aree di sgambamento ai circa 100 cani accolti nella struttura comunale di Partanna, si sono rimboccati le maniche e le hanno pulite e liberate dalle erbe infestanti; inoltre a proprie spese hanno acquistato il pietrisco bianco per disporlo sul terreno fangoso. Questo consentirà di pulirle più facilmente, evitando così che i cani siano costretti a sgambare nel fango e nella melma.

Dal momento che la struttura comunale lascia molto a desiderare per carenze, e tante sono le attrezzature ancora mancanti, i volontari hanno anche donato una barella che servirà ad accogliere gli animali durante la fase post-operatoria, che si aggiunge ai ferri operatori per la sterilizzazione di cani e gatti, già donata in passato.

La sala “toelettatura” è stata allestita con strumenti più idonei alla cura degli animali presenti, come shampoo, pettini, spazzole, guanti antimorso, una tosatrice e un soffiatore professionale per asciugare i cani. Tutto questo al fine di migliorare l’igiene e la possibilità di essere adottati.

Tutte queste migliorie e donazioni che i volontari hanno provveduto a dare vita “con il proprio sudore”, sono stati fatti per la salute degli animali del territorio e per la dignità e decoro della comunità locale, nell’attesa che il Comune, come promesso da tempo, faccia la sua parte.



IL VIDEO:

Per informazioni sulle adozioni dei cani, per diventare un volontario, o mostrarsi partecipi delle varie iniziative, contattare il Delegato OIPA Partanna (TP) Andrea La Commare inviando un messaggio su Whatsapp al numero 380 3689091 o un’email a partanna@oipa.org.