Esce Lunar, disco del rapper marsalese Joe BlackDock: quando estro e cuore si fondono

Giuseppe Titone, classe 2000, in arte Joe BlackDock è un rapper emergente marsalese con alle spalle ormai un parco musicale davvero succulento. Nato come freestyler a soli 13 anni, si avvicina all’HipHop bazzicando gare d’improvvisazione e scrivendo le prime canzoni sul suo quaderno di matematica. La sua ultima fatica discografica, “Lunar”, uscita il 23 ottobre su tutte le piattaforme digitali, lo consacra come un artista urban eclettico e pronto ad evolversi. In una sola settimana colleziona quasi 6000 ascolti.

Preparato nel corso di un anno intero, Lunar è il frutto della metamorfosi di Joe, che si libera dalle catene che lo imprigionavano al Rap “vecchia scuola” e si avvicina a suoni più melodici, trap e urban. Da valido emergente, promuove l’uscita del suo album attraverso il suo profilo Instagram e pubblica un video sul suo canale Youtube, un estratto dal disco:

11 canzoni quindi, che conducono l’ascoltatore verso quello che è il viaggio interstellare di Joe attraverso le sue emozioni. L’album si può dividere in due parti concettuali: la prima, dalla traccia introduttiva alla quinta in cui Joe è ancora in fase di rollaggio con i piedi per terra, ma pronto a partire. La seconda parte, dalla partenza della sua astronave (traccia numero 6) fino all’atterraggio sulla Luna.

Un disco maturo, pieno di amore, rabbia e malinconia.

Joe condivide il suo viaggio solo con una persona, un artista che lui stima come un fratello, PVSCAL (di cui abbiamo parlato qui).

Il Rap di Joe BlackDock lo ha portato lontano proprio perché è diverso, incompreso e nuovo. Come molti artisti in città, Joe è poco conosciuto ma con un progetto così ambizioso non può altro che arrivare alle stelle.

In merito a Lunar Joe ha dichiarato: “Volevo che la gente sapesse che c’ero anch’io. Volevo dire a tutti come stavo ma volevo farlo come faccio di solito. Con la Musica. Partire da terra per arrivare più in alto della Luna stessa“.

Lunar è disponibile su Spotify e su tutti i negozi digitali.