Michele Milazzo: “Ecco come ci stiamo attrezzando per rendere Marsala pulita”

Michele Milazzo, avvocato con precedenti “incursioni” nel mondo della politica come vice sindaco nella giunta guidata dall’allora sindaco Renzo Carini, nei giorni scorsi è stato chiamato a ricoprire l’incarico di assessore dal sindaco Massimo Grillo.

Avvocato, da subito si è detto che lei è un tecnico prestato alla politica, ma la sua designazione questa volta arriva da un partito politico, Fratelli d’Italia. Come è maturata la scelta e la sua conseguente decisione?

“Intanto occorre dire che la mia collocazione politica da sempre è stata nell’aria del centro destra. Così è stato in passato e anche adesso. Nelle scorse settimane sono stato contattato dai vertici regionali e provinciali del partito Fratelli d’Italia che avevano deciso di proporre al sindaco il mio nominativo in rappresentanza del partito. Io che avevo approvato il programma del sindaco Massimo Grillo, ho deciso di rimettermi in pista per dare una mano alla mia città”

“Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha approvato questa decisone del partito?

“Io ho incontrato i due consiglieri eletti ai quali ho ribadito la mia intenzione di collaborare con tutto il consiglio e naturalmente anche con loro che sono dalla mia stessa parte. Del resto la mia storia passata parla di un rapporto con il consiglio comunale fatto di dialogo con tutte le forze presenti in Aula, sia di maggioranza che di minoranza”.

In una recente intervista al nostro giornale Pino Ferrantelli ha espresso con schiettezza il fatto che c’erano anche altri nomi da indicare, ribadendo però che approva la decisione del partito di indicarla come assessore. Sembra però che Rosanna Genna non approvi la linea del partito. Vedremo alla prossima riunione del Massimo Consesso Civico cosa accadrà. Intanto lei si è già messo al lavoro?

“Le mie deleghe sono corpose e impegnative. In tema di Finanza stiamo, assieme naturalmente al sindaco e con in funzionari del settore, cercando di capire come stanno le finanze del comune. Ci sono state diminuzioni di trasferimenti dalla Regione e dallo Stato, mancano introiti di cittadini che pagano male o per nulla le tasse comunali. Ma solo questo non basta per capire perché le casse del comune non sono vuote ma asfittiche. Stiamo studiando la situazione”.

Lei è assessore ai servizi, per questo settore i cittadini intendono la raccolta della spazzatura e la pulizia della città. Voi avete cominciato con la pulizia straordinaria del centro e con una raccolta altrettanto straordinaria.

“Capisco e comprendo l’indignazione dei cittadini che conferiscono correttamente e si trovano le mini discariche magari sotto casa. In queste ultime ore abbiamo tenuto un importante riunione presente il sindaco. il vice Paolo Ruggieri, il comandante dei Vigili Vincenzo Menfi, i funzionari del settore e gli uomini dell’Energetikambiente. Ci sono alcune soluzioni già messe in cantiere. Una cosa è certa che la straordinarietà degli interventi di questi giorni, per quanto non sia costata nulla alle casse del comune, deve essere straordinaria, noi cerchiamo soluzioni ordinarie“.

Ce ne anticipi alcune

“Il concetto è quello che i controlli debbono essere assidui e costanti. Gli uomini del comando dei Vigili urbani, quelli dell’ex Aimeri alcuni dei quali potremmo formarli adeguatamente, debbono potere essere presenti sul territorio e se necessario procedere alle relative sanzioni per i trasgressori. Il sistema porta a porta non va certamente abolito, ma supportato da altre iniziative. Penso per esempio alle altre due isole ecologiche che erano previste e non capisco perché non sono mai state attivate. Di concerto con quanto dichiarato dal sindaco attiveremo altri sistemi da affiancare all’esistente, come le isole controllate dal personale da mettere in funzione in alcuni quartieri popolari. Sono d’accordo con iniziare a collocare dei grossi mastelli nel quartiere delle case popolari di via Istria, non in sostituzione di quelli familiari, ma in aggiunta”.

Per quanto attiene alle cosiddette mini discariche abusive?

“Le cosiddette trappole che fotografano l’istante in cui il cittadino poco virtuoso abbandona la spazzatura fuori posto, non servono a nulla. Tante relative sanzioni sono state annullate in autotutela. Occorrono i video e la presenza, lo ripeto, del personale sul territorio”.

Dove reperirete tutta questo personale?

“Faccio un esempio: ci sono strade del centro in cui la spazzatrice notturna passa anche tre volte a settimana. Non occorre. Il personale lo si può impiegare altrove. Occorre invece che quella volta in cui è previsto il passaggio non ci siano macchine private in sosta e in questo caso vengano, se non rimosse, almeno sanzionate”.