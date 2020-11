Dal 20 al 27 novembre si terrà “In farmacia per i bambini” presso la Farmacia Bonfanti di via Trapani, 150, a Marsala, in occasione dell’iniziativa nazionale per la sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia.

Verranno raccolti – attraverso le donazioni dei cittadini – prodotti per l’infanzia e Baby Care da destinare ai bambini in povertà sanitaria.

I prodotti poi, verranno devoluti all‘Associazione Marhaba Onlus di Marsala che si prende cura di centinaia di famiglie in difficoltà.