Marsala. Nuovi bonus spesa emergenza Covid, Grillo: “Maggiori informazioni ai cittadini”

Nell’ambito delle iniziative messe in campo dall’amministrazione Grillo per fare fronte all’emergenza Covid 19, particolare attenzione viene prestata ai bisogni di ordine sociale ed economico che la pandemia sta causando, specialmente nelle fasce più deboli della popolazione.

“Uno dei compiti di una buona amministrazione è quella di intercettare i bisogni e porvi rimedio dove possibile – afferma il sindaco Massimo Grillo -. Ad esempio, ci siamo accorti che non sempre è facile per i cittadini capire quali e quanti servizi o fondi lo Stato e la Regione mettono a disposizione. Informazioni e meccanismi che il Comune deve assolutamente agevolare stando a fianco dei cittadini. Sarà cura della mia amministrazione attrezzarci in modo da poter informare sugli incentivi e gli aiuti che lo Stato, la Regione, il Comune mettono a disposizione dei cittadini, attraverso una comunicazione che possa raggiungere tutti. Troppo spesso i cittadini non accedono a questi servizi perché non ne sono a conoscenza. Da oggi, per esempio, tramite il sito del Comune di Marsala sarà possibile scaricare i moduli per richiedere i “Bonus spesa” approntati dalla Regione”.

È quanto rende noto il settore Servizi alla Persona con un Avviso (online all’indirizzo http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30514), evidenziando altresì che le domande possono essere presentate fino al prossimo 30 novembre. Interessate ai “Bonus Spesa” regionali per l’emergenza socio-assistenziale da Covid sono le famiglie – anche unipersonali – che si trovano in stato di bisogno a causa della pandemia. I Buoni spesa/Voucher sono destinati all’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti). In alternativa, può essere richiesta l’erogazione del sostegno economico sia per il pagamento delle utenze domestiche (luce e gas) che per i canoni di locazione della prima abitazione (limitatamente alle superfici abitative).

I Buoni spesa/Voucher hanno i seguenti valori massimi: 300 euro per il nucleo familiare composto da una sola persona, 400 (due persone), 600 (tre persone), 700 (quattro persone), 800 per famiglie con cinque o più persone). Requisiti, modalità e schema di domanda sono online alla pagina web sopra richiamata.