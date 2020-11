Petrosino: due giorni di chiusura per la sanificazione di tutti i plessi della “Nosengo”

Ancora sanificazioni all’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino. Così come disposto dal dirigente scolastico Giuseppe Inglese, tutti i plessi verranno igienizzati e sanificati grazie all’intervento del Comune petrosileno, nel rispetto delle normative anti-Covid.

“Il preside Giuseppe Inglese, mi ha chiesto di mettergli a disposizione un’impresa specializzata per la sanificazione e disinfestazione di tutti i plessi scolastici e io ho risposto immediatamente e positivamente – ha affermato su Facebook il sindaco Gaspare Giacalone -. Perciò per domani e dopodomani il preside ha disposto la sospensione delle attività didattiche”.

Mercoledì 18 e giovedì 19 novembre, tutti i plessi dell’istituto “Nosengo” resteranno chiusi per consentire gli interventi, ma i docenti garantiranno in sincrono con la modalità online della DAD ma per 30-40 minuti, mentre per gli alunni dell’infanzia l’orario di disponibilità della didattica a distanza o delle attività ludiche verrà concordato con i genitori.