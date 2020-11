Manca l’acqua ad Amabilina e nel versante nord: “Stiamo sostituendo le pompe idrauliche”

Da ieri l’approvvigionamento idrico ad Amabilina e in parte del versante nord non avviene con la consueta regolarità. La causa è da ricercarsi nei guasti a due delle pompe idrauliche che attingono l’acqua dai pozzi e la inviano nella conduttura principale che serve le sopra citate zone della città.

L’assessore Michele Gandolfo

I tecnici comunali fin da subito hanno avviato le operazioni di sostituzione di queste macchine, considerato peraltro che sono già disponibili quelle nuove, ancor più potenti. I lavori dovrebbero essere completati entro la prossima settimana.

“Desideriamo scusarci con gli abitanti di Amabilina e del versante nord per i disagi che stanno subendo per la carenza d’acqua che giunge nelle loro case – sottolinea l’Assessore Gandolfo -. Abbiamo già dato mandato al personale tecnico perché in questi giorni provvedano a gestire in maniera ottimale il flusso d’acqua verso le zona interessate. Con l’attivazione delle nuove pompe idrauliche non solo risolveremo il problema ma potenzieremo anche il servizio di approvvigionamento idrico”. Intanto è attivo, anche nel fine settimana, un servizio alternativo di approvvigionamento a mezzo autobotte. Lo stesso può essere richiesto telefonicamente allo 0923.993110 (Polizia Municipale).