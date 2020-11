Pellegrino e Musumeci hanno incontrato gli agricoltori marsalesi

Il presidente della Regione, Nello Musumeci, con l’intervento del deputato regionale Stefano Pellegrino, ha incontrato i rappresentanti marsalesi della vitivinicoltura per la richiesta di definizione dei finanziamenti delle domande già ammesse nell’ambito del bando pubblico della misura 10.1b ( metodi di gestione delle aziende ecosostenibili ).

Sono intervenuti Antonio Rallo, Michele De Maria, Damiano Indelicato, Pasquale Angileri e Vito Orto, rispettivamente in rappresentanza della FEDERAGRI , dei produttori vinicoli e dei periti agrari della provincia trapanese. È stato evidenziato da Pellegrino la vocazione viticola del territorio trapanese e che l’economia siciliana, in genere fonda sull’agricoltura e in particolare sulla viticoltura. Pertanto, secondo il deputato Marsalese, il completamento del finanziamento consentirebbe a molte realtà agricole in crisi di rimanere in vita. I partecipanti all’incontro hanno poi specificato che le pratiche da finanziare sono più di 3 mila ed il fabbisogno finanziario è pari a 20 milioni di euro per ogni annualità.

Inoltre, è stato ancora chiarito che le imprese agricole ammesse ai finanziamenti, tuttora, rispettano gli impegni e le condizioni previste dal bando, con ciò affrontando notevoli spese e mancati guadagni per ottemperare alle regole della riduzione dell’uso dei fitofarmaci.

Il presidente Musumeci ha manifestato la massima disponibilità alla soluzione del problema, indicando anche alternative tecniche per il superamento dello stato di crisi del comparto vitivinicolo.

A tal fine, ha convocato un tavolo tecnico con la partecipazione dell’assessore al ramo Edy Bandiera, e del dirigente generale, Dario Cartabellotta.