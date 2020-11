Sopralluogo al Cimitero di Marsala, l’assessore Galfano: “Accelerare i lavori”

L’assessore Arturo Galfano ieri ha visitato per un Sopralluogo il Cimitero comunale di Marsala. “Ho voluto personalmente verificare lo stato dei lavori in corso – afferma Galfano – sia per quanto riguarda la pavimentazione di alcuni viali che l’illuminazione. Su entrambi i fronti occorre accelerare, così come per gli interventi di manutenzione ordinaria”.

Ad illustrare la situazione al rappresentante dell’Amministrazione Grillo c’era il responsabile dei servizi cimiteriali Stefano Pipitone, nonchè il responsabile della sicurezza del cantiere Benedetto Puletto. Gli stessi tecnici hanno riferito che il rallentamento dei lavori è dovuto ad un problema legato alla cementificazione delle aree già circoscritte. Sempre con riguardo al Cimitero, l’assessore Arturo Galfano intende anche ampliare ulteriormente gli orari di visita ai cari estinti e, a tal fine, la prossima settimana ha già fissato un incontro con il competente dirigente.