A Mazara colonia di gatti non più accessibile a volontari: “Inciviltà e cattiveria”. IL VIDEO

A Mazara del Vallo, da anni, vive una piccola colonia di una decina di gatti in via San Nicola, di fronte al Vicolo della Pietà. Un’area che, molti cittadini, hanno segnalato per l’incuria, i rifiuti abbandonati, le bottiglie di birra rotte, gli avanzi di cibo lasciati in pasto ai gabbiani, feci di animali mai raccolte, sporcizia varia.

Un gruppo di volontari cerca di fare il proprio meglio accudendo la colonia di gatti, curandoli, attirando anche gli elogi dei turisti che si ritrovano a passare dalla zona. “Ma l’inciviltà, la cattiveria, la mancanza di pietà e di amore prospera proprio nelle vicinanze del vicolo della Pietà dove di questi tempi non ne ha nessuno”, affermano i volontari. E difatti, come segnalano, qualcuno, forse che vive nella via, ha fatto installare una porta metallica chiudendo il passaggio, pare senza autorizzazioni essendo in pieno centro storico, non consentendo l’accesso per dare da mangiare ai gatti. I volontari adesso chiedono un intervento delle Autorità competenti e dell’Amministrazione comunale.

“Questa è la Mazara che non vogliamo conoscere, quella del degrado, ambientale e morale”.

Il tutto immortalato in un video: