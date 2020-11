Coronavirus: in Italia quasi 38mila positivi ma 15.645 guariti, in Sicilia +1.692

Sono 37.978 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Le vittime sono 636. I ricoveri in terapia intensiva aumentano di 89 unità e raggiungono quota 3.170: quelli negli altri reparti sono 29.873 (+429). Sono +21.178 i positivi in isolamento domiciliare.

Ma c’è un dato da non sottovalutare, ci sono 15.645 (4,2%) di dimessi e guariti in più. Inoltre c’è un nuovo record di tamponi eseguiti, 234.672 nella ultime 24 ore.



La situazione non migliora in Sicilia: sono 1.692 i nuovi casi in 24 ore, con 40 vittime: dati mai raggiunti dall’inizio della pandemia. I tamponi segnalati sono stati 9.455, meno di ieri.

Per il vero, l’Osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale alla Salute ha specificato: “Il report di oggi per la Sicilia, rilevato nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, risente inevitabilmente anche dell’azione di ricerca attiva del Coronavirus avviata in molti comuni dell’Isola attraverso i cosiddetti drive-in. Si tratta di un dato di cui teniamo sempre conto, che monitoriamo costantemente, per valutare ogni sviluppo possibile nel contrasto alla pandemia. Ai cittadini rinnoviamo ogni invito utile alla prudenza e a quei comportamenti noti ormai a tutti ed utili ad evitare il propagarsi del virus”.