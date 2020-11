Tamponi drive in, soddisfatto il sindaco di Marsala. Sotto controllo un focolaio in una struttura assistenziale

“Desidero ringraziare Medici, Infermieri, Volontari e Vigili Urbani per avere consentito l’ordinato svolgimento del primo covid screening a Marsala. Con l’Asp c’è stata piena collaborazione, frutto anche del buon lavoro organizzativo svolto dal Centro Operativo Comunale di Protezione civile e dal dr. Vincenzo Menfi, coordinatore della fondamentale funzione Strutture operative e Viabilità. Estendo altresì il mio ringraziamento alla popolazione scolastica che si è sottoposta allo screening, dando così un serio contributo all’indagine diagnostica”.

Lo afferma il sindaco Massimo Grillo che, nei giorni scorsi, aveva seguito personalmente la pianificazione logistica del covid screening promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale, offrendo l’immediato supporto del COC impegnato nella delicata attività in piena pandemia. Su questo fronte, il report di Marsala comunicato dall’Asp al termine delle due giornate di screening può ritenersi confortante, tenuto conto che su 2.193 tamponi rapidi effettuati in modalità “drive in”, i positivi sono stati 10. Come riferisce la Direzione dell’Azienda, a questa prima indagine anti-Covid ne seguiranno altre per categorie sociali diverse, secondo modalità e tempistiche che saranno rese note dalla stessa Asp. Ribadendo che al momento gli unici mezzi di contrasto al virus sono l’utilizzo della mascherina, il distanziamento interpersonale e l’igienizzazione delle mani, il sindaco Grillo sottolinea che “… il diffondersi del contagio dipende dai nostri comportamenti e, pertanto, ho ritenuto opportuno annullare gli appuntamenti in presenza, proseguendo l’attività istituzionale e amministrativa tramite videochiamate e teleconferenze”.

Intanto, proprio in queste ore, Asp e Comune assieme hanno provveduto ad isolare un focolaio epidemico in una struttura socio-assistenziale del territorio. La situazione è in pieno controllo sanitario.