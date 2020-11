Coronavirus: in Sicilia 35 morti in un giorno. In Italia quasi 40mila casi in più

Sono 1.363 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 8.431 tamponi eseguiti, con un tragico bilancio dei morti che tocca quota 35 in un giorno. Lo riporta il bollettino del Ministero della Salute.

In totale ci sono ad oggi 20.737 positivi di cui 1.161 ricoverati in ospedale, 169 in terapia intensiva e 19.407 in isolamento domiciliare. Dall’inizio della pandemia sono 30.188 i casi registrati. I guariti salgono a 8.788 mentre i morti a 663 (+35).

In Italia invece si registrano 39.811 nuovi casi di positività al Coronavirus contro i 37.809 di ieri. Sono stati effettuati 231.673 tamponi, rispetto ai 234.245 di ieri. I decessi sono stati 425 (erano stati 446 nelle precedenti 24 ore): il totale delle vittime sale a 41.063. Resta elevato il numero di tamponi effettuati, 231.673 (inferiore però al numero di ieri, 234.245). Il rapporto positivi/tamponi sale al 17,22% contro il 16,14% di 24 ore fa. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Complessivamente sono 902.490 i contagiati, comprese vittime e guariti, mentre il totale dei morti è di 41.063. Sono 1104 i nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore, per un totale di 25.109 pazienti. I guariti in 24 ore sono 5.900 in più.