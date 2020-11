Trapani: minorenne getta il figlio partorito dalla finestra. Le immagini del luogo

E’ stato ritrovato in strada, nei pressi di un complesso residenziale via F. De Stefano, a Trapani, un neonato appena partorito, morto, col cordone ombelicale ancora attaccato. E’ stato un cittadino del posto a fare la macabra scoperta avvisando subito la Polizia.

La Squadra Mobile, giunta sul posto, si è messa alla ricerca dei responsabili, in quanto il corpicino presentava anche il cranio fracassato da un urto. E’ stata individuata una minorenne del luogo, che è crollata alle prime domande, dicendo che era lei ad aver partorito il bambino lanciandolo poi dalla finestra di casa in cui abita assieme ai genitori. Questi ultimi, pare, non sapessero nulla della gravidanza, in quanto la figlia è di costituzione robusta.

La Procura di Trapani sta indagando, assieme alla Scientifica, di comprendere se il bambino fosse o meno vivo alla nascita. Se è morto invece con l’urto, le conseguenze penali saranno ben più gravi.