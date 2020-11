Marsala: ciclista investito da una vettura che si è data alla fuga

Un ciclista è stato investito nel primo pomeriggio nel Lungomare di Marsala. Non era da solo al momento del sinistro, con lui c’erano anche altri suoi “colleghi” a due ruote, intenti a svolgere l’attività sportiva che, in questo caso, è consentita dalle norme anti-contagio del nuovo Dpcm.

L’uomo è stato investito da una vettura che dopo l’impatto, è scappata. Un “pirata della strada” che ora sta per essere ricercato dalla Polizia Municipale intervenuta sul posto a rilevare l’incidente. Sul luogo è giunta anche l’ambulanza del 118 per prestare le prime cure.

Non sembra grave la situazione del ciclista, rimasto a terra per un pò, anche per verificare eventuali fratture. Trasportato in ospedale, è stato guaribile in una trentina di giorni circa.