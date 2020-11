Protezione Civile e Covid, Grillo annuncia novità su Coc e Ospedale di Marsala

Il sindaco di Marsala Massimo Grillo ha oggi parlato ai marsalesi attraverso una diretta facebook.

Dopo un nuovo appello alla prudenza e a osservare tutte le norme (mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani) per limitare il rischio di contagio da coronavirus, il primo cittadino si è soffermato sulle novità in materia sanitaria di Protezione Civile.

“Desidero preliminarmente ringraziare il dottor Enzo Menfi, vice comandante del Corpo della Polizia Municipale, per l’impegno profuso nella rimodulazione della COC, Centro Operativo Comunale, più conosciuto come Protezione Civile – ha affermato Grillo -. La COC esisteva sulla carta ma, da adesso, ci proponiamo di farla diventare pienamente operativa per prevenire i rischi e, per porre in essere, gli interventi necessari in caso di calamità. Nell’azione di contrasto al covid oltre che della COC mi avvarrò anche di una cabina di regia della quale ho già invitato a far parte, oltre al consigliere Nicola Fici, altri rappresentanti della minoranza”.

La COC, presieduta dal sindaco Grillo, è composta da dirigenti e funzionari comunali, oltre che dal responsabile distrettuale di igiene e sanità pubblica, Benedetto Di Dia, e dalla coordinatrice dell’Usca a Marsala, Silvia Anastasi. E’ stata anche inserita nell’organigramma la Croce Rossa Italiana – sezione di Marsala – rappresentata dal suo presidente Antonino De Vita. L’invito ad aderire viene rivolto dall’amministrazione Grillo ad altre associazioni di volontariato, preferibilmente se iscritte all’apposito Albo regionale della Protezione Civile.

Infine Massimo Grillo ha informato i cittadini su due prossime iniziative promosse dell’Asp.

“Presto sarà effettuato uno screening anti covid-19 che interesserà gli studenti e i loro genitori – sottolinea ancora il Sindaco. Ad attuarlo sarà il personale dell’Usca. Ieri, inoltre, mi è giunta una comunicazione dal Dirigente Generale dell’Assessorato alla Salute che è stato dato mandato al Commissario Straordinario dell’Asp di Trapani di avviare immediatamente le procedure per l’affidamento della progettazione esecutiva per la realizzazione di un padiglione per emergenze epidemiologiche nell’area dell’Ospedale Paolo Borsellino. Naturalmente (e lo dico per prevenire polemiche) chiederò tempi e modi certi della redazione di questo progetto”.