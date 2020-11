Coronavirus: in Sicilia 1.155 nuovi casi, in Italia sono 30.550 e 352 deceduti

Il bollettino di oggi 4 novembre 2020 del Ministero della Salute, riporta i nuovi dati dell’emergenza Coronavirus. Su 211.831 tamponi sono 30.550 i nuovi positivi; i decessi sono 352 mentre i guariti sono 5.103.

I positivi in totale in Italia sono 443.235.

In Sicilia invece, sono 1.155 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore su 9.376 tamponi processati. Diminuiscono i casi in terapia intensiva, che diventano 148 (-2 rispetto a ieri), mentre sono 31 i nuovi ricoveri. I deceduti in tutta l’isola sono 19.