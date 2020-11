Petrosino: rispettate le norme anti-Covid al Cimitero

Anche a Petrosino la Città ha commemorato i propri defunti in questi giorni di Ognissanti e lo ha fatto nel rispetto delle regole anti-contagio.

Soddisfatto il primo cittadino Gaspare Giacalone: “Voglio rivolgere un grazie a tutti i miei cari cittadini, per il vostro senso civico mostrato nel seguire scrupolosamente le indicazioni date per la commemorazione dei defunti. Si è svolto tutto in perfetto ordine e sicurezza. Permettetemi di rivolgere un grazie anche ai nostri operatori per il lavoro eccellente e incessante di pulizia e accoglienza agli ingressi. Alle forze dell’ordine, carabinieri e vigili urbani, che hanno collaborato nel far rispettare le regole. E infine ai volontari della Protezione Civile per il loro infaticabile e preziosissimo impegno. Grazie di cuore alla mia Petrosino scrupolosa e responsabile”.

Gli ingressi sono stati contingentati ed è stata misurata la temperatura a tutti coloro che facevano il loro ingresso nell’area cimiteriale, nel rigoroso mantenimento del distanziamento – nonostante siano accorsi in numero consistente – e dell’uso della mascherina.