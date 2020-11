Marsala, costituito il gruppo di opposizione, a guidarlo sarà Nicola Fici

Verrà costituito in seno al Consiglio Comunale di Marsala il gruppo consiliare “Cento passi per la Sicilia- Marsala Europea” di cui faranno parte i neo-eletti consiglieri Nicola Fici, Gaspare Passalacqua e Mario Rodriquez.

Il consigliere Nicola Fici rivestirà il ruolo di capogruppo del costituendo gruppo consiliare di opposizione.

“I tre consiglieri eletti nelle due liste Cento passi per la Sicilia e Marsala Europea – afferma una nota stampa dove si giustifica la mancata presentazione alla stampa con la pandemia di coronavirus in corso -, svolgeranno le loro funzioni consiliari con spirito di unità e coesione, con l’intento di dare voce e rappresentanza in aula a tutte le forze politiche, nonché a tutti i candidati, che hanno preso parte alle scorse elezioni amministrative nell’ambito della coalizione di centrosinistra a sostegno del candidato sindaco Alberto Di Girolamo.

Il gruppo vigilerà con grande attenzione sull’operato dell’amministrazione e, lungi dall’alimentare sterili polemiche, farà un’opposizione costruttiva, nell’esclusivo interesse della collettività. Piena condivisione del metodo proposto dal sindaco Massimo Grillo, il quale ha ripetutamente invitato i consiglieri di maggioranza e opposizione ad operare con spirito di trasparenza e onestà in modo che tutti i cittadini possano avere consapevolezza delle azioni svolte dall’amministrazione. Tale modus operandi tuttavia dovrà essere attuato in modo concreto e permanente perché, in caso contrario, risulterebbe pura illusione, un abbaglio per la cittadinanza.

Al riguardo, infatti, ha sorpreso la circostanza che l’amministrazione comunale abbia inaspettatamente conferito un incarico di consulenza professionale esterna di durata bimestrale per un importo di € 5.800,00 che graverà sulle casse comunali. In merito a tale delibera, peraltro, ciò che genera grandi perplessità è che sia stata necessaria la nomina di un professionista esterno prima ancora del completamento della giunta comunale con gli altri tre assessori e del conferimento delle relative deleghe. Ancor di più stupisce che, nonostante durante la campagna elettorale grandi annunci avevano proclamato l’assoluta gratuità delle prestazioni da parte degli esperti professionisti che avrebbero composto la “governance”di supporto al Sindaco, la consulenza esterna oggi conferita sarà regolarmente pagata a discapito dei contribuenti.

Su tale primo atto, così come su tutto il resto delle prossime azioni dell’amministrazione comunale, il gruppo “Centopassi per la Sicilia- Marsala Europea” farà i necessari approfondimenti, mettendo in evidenza, ove necessario, le incongruenze dell’azione politico-amministrativa della giunta comunale, a garanzia dei principi di legalità e trasparenza nei confronti della cittadinanza”.

I consiglieri:

Nicola Fici

Gaspare Passalacqua

Mario Rodriquez