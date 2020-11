Marsala: l’assessore Alagna si dimette da Consigliere, al suo posto Gaspare Di Girolamo

Ha presentato oggi le annunciate dimissioni da Consigliere comunale di Marsala il Oreste Alagna, in quanto assessore in carica della Giunta guidata dal sindaco Massimo Grillo. “Ho voluto rassegnare le mie dimissioni da consigliere comunale per potermi dedicare totalmente al ruolo di assessore – ha fatto sapere Alagna -. Il mio impegno sarà massimo al fine di contribuire al progetto di rilancio turistico ed economico del nostro territorio. Stiamo lavorando già su diversi fronti anche se non si può negare che l’emergenza covid stia avendo la priorità in ogni campo. Ciò rende ancora più determinante un impegno quotidiano al fianco del sindaco. Faccio gli auguri di buon lavoro al consigliere che prenderà il mio posto tra i banchi dell’UDC in Consiglio comunale e confermo la mia totale disponibilità a collaborare non solo coi i miei colleghi di partito ma anche con le altre forze politiche rappresentate a Sala delle Lapidi”.

Il Consigliere subentrante Gaspare Di Girolamo

Acquisite le dimissioni di Oreste Alagna, il Consiglio comunale – già convocato per il prossimo 4 novembre – procederà alla surroga con il primo dei non eletti dell’UDC, ossia con Gaspare Di Girolamo che potrà così insediarsi a Sala delle Lapidi nella prima seduta utile.