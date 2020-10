Il giovane marsalese Luca Alagna non è scomparso

La famiglia di Luca Oscar Alagna è riuscita ad avere notizie del ragazzo, che sembrava avesse fatto perdere le proprie tracce. Ieri pomeriggio, era arrivata la comunicazione della presunta scomparsa, ma qualche ora dopo, fortunatamente, il padre del giovane ha avuto informazioni confortanti dallo stesso ragazzo: Luca sta bene, non corre alcun pericolo e pare si trovi in compagnia di un amico. Il 22enne lilibetano si era allontanato dalla casa in cui vive abitualmente assieme ai genitori nella giornata di mercoledì, non dando più notizie. Preoccupati per il figlio, i familiari hanno avvisato i carabinieri ed era già stata attivata la macchina delle ricerche, con il coinvolgimento di tutte le forze dell’ordine.