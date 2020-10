Promozione Turistica, incontro a Marsala tra l’assessore Alagna e il Presidente Airgest

“In un momento difficile come quello attuale, segnato dagli effetti devastanti che la pandemia sta avendo sulla nostra economia, il nostro sforzo al fianco di chi lavora e opera sul territorio deve essere ancora maggiore, perché solo combattendo al loro fianco si potranno arginare le conseguenze negative nel presente e nel prossimo futuro e al contempo ci si potrà far trovare pronti a ricominciare quando, ci auguriamo tutti il più presto possibile, si ritornerà alla normalità”. Così afferma l’assessore al turismo Oreste Alagna il quale – nel solco tracciato dal sindaco Massimo Grillo che, come da programma presentato ai cittadini, punta a una condivisione delle scelte strategiche con i principali attori economici e sociali – ha presieduto ieri un incontro propedeutico con il presidente dell’Airgest Salvatore Ombra.

L’incontro, che si è svolto alla presenza anche di alcuni funzionari del comune e del consigliere Orlando, ha toccato i temi della progettualità e futura gestione di alcuni strumenti alla base del sistema di accoglienza turistica locale su cui si lavorerà per programmare la prossima stagione turistica. Punto di partenza di tale pianificazione sarà necessariamente il miglioramento del decoro urbano e l’elevazione della qualità dei servizi offerti, che punterà ad un’accoglienza professionale rivolta ai visitatori che qui giungono e soggiornano. “L’incontro con Salvatore Ombra – afferma l’assessore Alagna- è stato molto intenso e ricco di spunti di riflessione. Credo di poter affermare che condividiamo pienamente una visione generale sul percorso che si dovrà intraprendere sin da subito. Stiamo facendo una ricognizione delle risorse disponibili e degli strumenti già esistenti da sviluppare relativamente a mobilità, comunicazione, promozione etc. Tra questi, une tra le prime idee su cui si sta lavorando, è quella di un InfoPoint per l’accoglienza ai visitatori presso il monumento ai mille. Una piattaforma da cui partiranno le visite sia in forma singola che aggregata e che fornirà ai turisti informazioni utili non solo su come muoversi, prenotare musei, visite guidate, partecipare agli eventi in programma ma anche sulle occasioni di turismo esperienziale offerte”.

In pratica, l’InfoPoint – che è uno degli aspetti all’interno di hna cornice più ampia che punta a “Marsala Destinazione Turistica” – sarà un centro nevralgico per il turismo e gli eventi in città e verrà organizzato anche in modo da fornire informazioni e soluzioni, tramite i mezzi multimediali, a chi è interessato a programmare una vacanza in questa parte della Sicilia. Soddisfazione esprime per questo pimo incontro anche Salvatore Ombra: “Ho accettato con piacere l’invito a far parte della governance che affiancherà l’amministrazione comunale perché credo fermamente che il turismo sia uno dei presupposti per lo sviluppo del territorio. La stazione aeroportuale è una vetrina promozionale a cui possono attingere tutti i comuni e fa onore a Marsala intestarsi queste prime iniziative di collaborazione istituzionale. Infatti, sarà mio piacere farmi promotore di una cooperazione anche con le altre amministrazioni comunali con cui è determinante fare fronte comune su temi importanti come quello del turismo” .