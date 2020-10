Scontri a Palermo durante la manifestazione contro il Dpcm del governo

Due piazze contro il mini lockdown a Palermo e ai Quattro Canti nella manifestazione degli antagonisti sono scoppiati tafferugli con l’improvviso lancio di fumogeni e bombe carta al quale il reparto mobile della polizia ha risposto con le cariche.

Altra protesta a piazza Indipendenza sempre nel capoluogo siciliano. Ci sono due fermati per gli scontri con le forze dell’ordine che hanno inseguito i manifestanti lungo corso Vittorio Emanuele dove sono state danneggiate piante, panchine e segnali stradali.

Alcuni feriti lievi fra i poliziotti mentre polizia e carabinieri cercano di isolare la zona da piazza Indipendenza per evitare che da lì arrivino altri manifestanti. Colpito da un grosso petardo è rimasto ferito anche un operatore che lavora per dng che cura le riprese per Mediaset. Dai bar che stanno chiudendo o che assicurano l’asporto in corso Vittorio Emanuele partono gli applausi per le forze dell’ordine.