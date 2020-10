Coronavirus, salgono a 944 i positivi nel trapanese

Sono 944 i positivi al covid 19 in provincia di Trapani alla data del 29 ottobre 2020.

Alcamo 212, Buseto Palizzolo 8, Calatafimi Segesta 7, Campobello di Mazara 11, Castellammare del Golfo 42, Castelvetrano 97, Custonaci 16, Erice 62, Favignana 7, Gibellina 4, Marsala 120 , Mazara del Vallo 53, Paceco 15, Pantelleria 20, Partanna 6, Poggioreale 0, Salaparuta 1, Salemi 16, Santa Ninfa 3, Trapani 189, Valderice 34, Vita 4, San Vito Lo Capo 12, Petrosino 5. Deceduti 34, ricoverati in terapia intensiva 7, ricoverati non in terapia intensiva 34, tamponi 238, tamponi per la ricerca dell’antigene 624.