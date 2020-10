Caso di Coronavirus al Tribunale di Trapani, sospese le udienze

Il Coronavirus blocca le udienze al Tribunale di Trapani. E’ infatti risultato positivo al tampone un componente del personale in servizio presso il Palazzo di Giustizia trapanese. In mattinata il soggetto in questione ha telefonato dalla propria abitazione, avvertendo che dalla giornata di ieri aveva cominciato ad accusa alcuni sintomi tipici del Covid. Di conseguenza, il presidente ha disposto a titolo precauzionale la sospensione delle attività, inviando un’apposita mail informativa agli operatori del settore. All’interno dei locali del Tribunale sono in corso le operazioni di sanificazione, allo scopo di ripristinare condizioni di sicurezza per gli operatori e l’utenza. E’ vietato l’accesso ai locali del Palazzo di Giustizia per tutta la giornata odierna.