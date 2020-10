Mazara: si schianta con l’auto contro un muro, morto 20enne

Si registra nella giornata di sabato un’altra vittime nelle strade trapanesi. Questa volta a Mazara del Vallo, in via Bessarione, vicino l’incrocio con via del Mare. A perdere la vita è stato un ragazzo di 20 anni del posto.

Erano le 23 circa quando il ragazzo, a bordo della sua Panda, ha perso il controllo dell’automobile finendo contro un muro. Sul luogo dell’incidente sono giunte subito le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118. Ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Non è chiara la dinamica del sinistro ancora al vaglio, ma potrebbe trattarsi dell’ennesimo incidente autonomo.