Coronavirus a Mazara: il sindaco Quinci annuncia altri 10 casi

Altri dieci casi di positività al Coronavirus a Mazara del Vallo. Ulteriore incremento dei contagi nella città del Satiro, che dopo Alcamo, Trapani, Castelvetrano e Marsala risulta ormai tra le più colpite in provincia. A dare comunicazione dei nuovi casi è il sindaco Salvatore Quinci: «Purtroppo anche oggi registriamo un trend in forte aumento dei casi di contagio. Altre 10 persone infatti sono risultate positive al Covid-19 e sei di loro appartengono allo stesso focolaio. Il virus c’è e continua a circolare nella nostra città. Ci troviamo di fronte a una situazione molto delicata. Faccio appello al senso di responsabilità di tutti e al rispetto delle norme anti-covid. Evitiamo di uscire da casa se non necessario; usiamo sempre la mascherina, igienizziamo spesso le mani ed evitiamo qualsiasi tipo di contatto. Solo così possiamo evitare la diffusione del contagio».

I 10 positivi confermati dal sindaco Quinci si aggiungono ai 43 casi registrati fino a ieri a Mazara.