Stadio di Marsala ancora a porte chiuse, non ci sono i tempi per la minima riapertura

Il Marsala Calcio ha reso noto che non sono maturati i tempi tecnici utili per consentire la trasmissione alla Prefettura della necessaria documentazione relativa alla riapertura dello Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” in misura del 15% della capienza dell’impianto, seguendo le normative anti-Covid.

Pertanto il prossimo incontro interno domenica 25 ottobre, vedrà il Marsala Calcio affrontare il Casteltermini a porte chiuse. Il Marsala Calcio. in una nota, esprime forte dispiacere per questo inconveniente e continua a lavorare in previsione delle prossime gare interne in modo da rendere possibile il ritorno del pubblico marsalese nella casa del tifo azzurro.