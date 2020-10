I panificatori marsalesi: “resteremo chiusi tutte le domeniche dell’anno”

Torna d’attualità, malgrado la confusione causa Covid 19 regni anche nel settore, la chiusura settimanale dei negozi che vendono il pane e dei fornai che lo commerciano o riforniscono i punti vendita.

“Abbiamo raggiunto un accordo tra gli operatori del settore – ci ha detto Giuseppe Bonafede, segretario cittadino del settore che aderisce alla della Cna -. Si tratta di rispettare l’accordo raggiunto che prevede a Marsala la chiusura domenicale dei nostri punti vendita che va estesa a tutto l’anno, salvo alcune eccezioni come il ricorrere di due festività consecutive ecc. Intendiamo chiedere che questa nostra iniziativa venga estesa, in questo periodo di difficoltà estrema, anche alla vendita del pane nei supermercati nelle giornate festivi. In fondo si tratta,come tutti sanno, di pane scongelato e riscaldato. I cittadini ne possono certamente fare a meno. Inoltre la disciplina della chiusura deve essere omogenea per tutta la Sicilia. Così stiamo creando confusione tra gli utenti di città che sono limitrofe, ma che spesso adottano decisioni differenti”.

A Palermo, per esempio, ad un’analoga richiesta dei sindacati di categoria, il sindaco Leoluca Orlando ha replicato predisponendo la chiusura pomeridiana bisettimanale del settore della vendita del pane. “Non capisco – ha continuato il sindacalista – che cosa vogliano fare nella città capoluogo della Regione. I punti vendita chiusi due volte alla settimana non significa che i panificatori la notte non lavorino. Noi comunque avevamo raggiunto un ‘intesa a cui ha fatto seguito una determina emessa dal precedente sindaco che naturalmente è ancora in vigore”. Sull’argomento è più volte intervenuto l’assessore regionale alle attività produttive, l’alcamese Mimmo Turano, che dopo avere sentito le associazioni di categoria è intervenuto con una nota stampa. “Ho ribadito alle associazioni di categoria i contenuti del decreto che due anni fa abbiamo concordato insieme e che prevede per i forni un giorno di chiusura a scelta da comunicare ai sindaci”, ha affermato l’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana al termine di una videoconferenza con le associazioni dei panificatori e l’Anci Sicilia.

“Emaneremo – ha continuato Turano – una circolare esplicativa del decreto 842 del 2018 con lo scopo di chiarire ulteriormente quanto avevamo stabilito e per diradare alcuni dubbi ed incertezze emerse nelle ultime settimane. È chiaro che in questo contesto resta fondamentale la collaborazione dei Comuni che hanno la responsabilità di far rispettare le norme sui territori”. L’assessore alle Attività produttive ha preso posizione anche sulla scelta del comune di Palermo di due chiusure pomeridiane a settimana: “l’ordinanza del sindaco Orlando mi lascia perplesso, non comprendo come si possa frazionare in qualche ora il diritto al riposo settimanale”.