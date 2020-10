Seconda giornata di sciopero dei lavoratori dei supermercati Fortè

Seconda giornata di sciopero dei lavoratori del gruppo Meridi presente a Marsala con due punti vendita del marchio “Fortè“.

L’Unione Sindacale Italiana che rappresenta i lavoratori che dallo scorso 18 maggio erano in stato di agitazione ha proclamato uno sciopero che riguarda tutti i punti vendita in Sicilia. Dopo l’astensione di sabato scorso nella giornata di lunedì 20 ottobre i lavoratori si sono incontrati davanti al punto vendita di Trapani in viale Regione Siciliana.

“Da diversi mesi non percepiamo lo stipendio malgrado la società sia sotto il controllo del Tribunale che ha provveduto a nominare i commissari – ci ha detto il sindacalista Pietro Campo -. Abbiamo molta preoccupazione per il futuro lavorativo dei circa 200 dipendenti. La gestione commissariale ha disatteso ogni nostra rivendicazione. E’ stata fallimentare. Diversi lavoratori, senza paga e avendo da portare a casa il classico pezzo di pane, si sono dimessi, quelli rimasti potrebbero a malapena assicurare la regolare apertura dei punti vendita. Intendiamo denunciare a tutte le Istituzioni pubbliche il forte disagio in cui ci troviamo”.

Il sindacato fa sapere di essere disponibile a ricercare soluzioni condivise, con la convocazione di un tavolo tecnico di concertazione. Altrimenti le azioni di lotta proseguiranno.