Calcio a 5: la Primavera Marsala conquista un’altra vittoria in C 2

Dopo la vittoria d’esordio nella Coppa Sicilia C2 e la vittoria nella prima di campionato, sabato 17 ottobre l’Asd Primavera Marsala di Calcio a 5 ha conquistato un’altra vittoria nella partita casalinga contro il Resuttana San Lorenzo. I ragazzi di mister Figuccio che da questa stagione militano in serie C2, dopo aver vinto il Campionato la scorsa stagione, stanno dimostrando determinazione e voglia di fare bene.

La squadra di casa è andata subito sotto di un goal senza riuscire a ribaltare il punteggio per tutto il corso del primo tempo, nonostante i continui tentativi di prendere la porta avversaria.

La situazione si ribalta durante il secondo tempo quando i bianco azzurri cambiano tattica ed iniziano a pressare gli avversari che non riescono a reggere i loro ritmi e si lasciano sorprendere dal goal del pareggio di Lo Presti e dai successivi di Bonafede, Patti, Sciacca e De Marco.

La partita si chiude con il risultato di 5 a 1 e porta la Primavera Marsala in vetta alla classifica.

Una prova di carattere questa contro un avversario ostico e ben messo in campo ma ancora una volta i lilibetani riescono a tirar fuori quella marcia in più che risulta essere decisiva in campo.

La lunga preparazione e la riformulazione, quasi in toto della rosa per poter affrontare un campionato che si presentava più difficile per una neofita, sta dando i suoi frutti.

Molto soddisfatti il mister e il direttore generale, Peppe Tripodi che ha molto creduto in questo progetto sin dai suoi esordi, quattro anni fa.

Prossimo incontro settimana sabato 24 ottobre contro il Mistral Meeting Club per la terza giornata di campionato.

Grande fermento per la Primavera Marsala in attesa di iniziare anche il campionato di terza categoria, quest’anno in mano a Mario Saffioti nel ruolo di direttore sportivo e al mister Giuseppe Culicchia.

Ottimo lavoro si sta facendo anche con la scuola calcio impegnata su più fronti: under 16 regionale; under 14 regionale; under 15 provinciale e under 13 provinciale.