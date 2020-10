Nuovo Dpcm, nota di Grillo e Alagna: “Serve maggiore attenzione per limitare i contagi”

“L’aggravarsi della situazione epidemiologica, che investe anche la nostra città, comporta una maggiore attenzione per evitare il diffondersi del contagio. L’obbligo di indossare la mascherina e tenere la distanza di sicurezza continuano a restare di fondamentale importanza per combattere il coronavirus. In più, norme più restrittive sono state recentemente emanate per quanto riguarda gli esercizi commerciali e le attività di ristorazione in particolare, ai quali faccio un ulteriore appello al senso di responsabilità”.

Lo affermano congiuntamente il sindaco di Marsala Massimo Grillo e l’assessore alle Attività produttive Oreste Alagna, alla luce del nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in vigore da ieri), che detta nuove regole per i titolari di bar, gelaterie, pasticcerie, pub, ristoranti e locali aperti al pubblico. Tali servizi di ristorazione sono consentiti sino alle 24 con consumazione al tavolo; sino alle 21 in assenza di consumazione al tavolo. Le citate attività – come qualsiasi altro esercizio commerciale aperto al pubblico – dovranno svolgersi in condizioni tali da assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro e rispettare le linee guida regionali e nazionali da tempo obbligatorie. Le disposizioni del nuovo DPCM resteranno in vigore fino al prossimo 13 novembre.