Piazza San’Antonino invasa dai rifiuti

Passano i sindaci ma le cattive abitudini dei marsalesi rimangono sempre le stesse.

Nel pomeriggio di mercoledì 14 ottobre, abbiamo scattato su segnalazione di residenti e passanti una foto che testimonia il grado di inciviltà, ma anche l’inefficienza del servizio di raccolta.

Nella piazzetta di Sant’Antonino alle spalle della centralissima via XI Maggio e a due passi dalla “Loggia” si era accumulato un notevole raggruppamento di sacchetti della spazzatura. A fare loro compagnia dei contenitori di metallo di non definita provenienza. “E dire – ci ha detto un residente – che sono collocati sotto il cartello del divieto di sosta”. Per quanto ci concerne, come abbiamo sempre fatto, giriamo all’amministrazione la segnalazione e restiamo in attesa…