Si terranno venerdì 16 ottobre alle ore 12 presso la chiesa Madre di Marsala i funerali del dirigente della Lega Vito Armato deceduto nei giorni scorsi a Milano a seguito di una grave malattia.

Già da giovedì sarà allestita una camera ardente presso la chiesa di San Pietro in via XI maggio. Chi volesse rendere l’ultimo saluto potrà farlo dalle ore 17 in poi, nel rispetto delle norme anti covid che sono in vigore.