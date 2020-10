Santangelo (M5S): “Avviato confronto con il PD per il territorio”

“L’incontro con il segretario del Partito Democratico della provincia di Trapani, Domenico Venuti, è stato molto cordiale e costruttivo e ha riguardato diversi temi di politica territoriale”. Lo afferma il senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo.

“Al netto di alcune naturali differenze di posizione su alcuni temi – prosegue – credo sia arrivato il momento di partire da ciò che invece ci accomuna per il bene del nostro territorio. È chiaro – precisa – che qualsiasi percorso condiviso dovrà partire dal basso e non essere imposto da nessuno. Il MoVimento 5 Stelle si aspetta dal Partito Democratico delle scelte coraggiose che in alcuni territori siano in grado di segnare un deciso cambio di direzione rispetto a quanto fatto finora. Sono convinto che il lavoro positivo fatto dal Governo Conte II possa essere un “modello” da seguire, ove possibile, anche nei territori, sempre tenendo in considerazione le varie realtà locali”.