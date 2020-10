Coronavirus: deceduto un impiegato del Comune di Mazara. Ad Alcamo si sanificano tutte le scuole

Ancora un decesso legato al Coronavirus in provincia di Trapani. A darne l’annuncio è il sindaco di Mazara Salvatore Quinci: «Con grande tristezza devo comunicare la notizia del decesso di un nostro dipendente comunale colpito da Covid-19, che lo ha strappato all’affetto dei suoi cari. Insieme alla Giunta, al Consiglio comunale e a tutti i dipendenti comunali manifesto cordoglio e vicinanza alla famiglia per la perdita. Le bandiere del Municipio resteranno a mezz’asta». Si tratta del diciannovesimo decesso in provincia di Trapani dall’inizio dell’emergenza epidemiologica.

Altro fronte caldo, in questi giorni, è quello di Alcamo, dopo che alcuni bambini che frequentano gli istituti della città sono risultati positivi al Covid. Il sindaco Domenico Surdi ha siglato l’ordinanza che, per motivi di tutela dell’igiene e della salute pubblica, prevede la sanificazione dei plessi delle scuole statali per l’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado. “Abbiamo ritenuto ottenuto – afferma il sindaco Domenico Surdi – predisporre una sanificazione a tappeto delle nostre scuole, una misura precauzionale per tutelare la salute degli studenti e di tutto il personale scolastico. Stiamo vivendo ancora una fase delicata, a causa del Coronavirus che purtroppo, da mesi, accompagna la nostra quotidianità. Colgo l’occasione per ricordare ad ognuno di noi che dobbiamo fare tutti la nostra parte, impegnandoci responsabilmente, la prima cosa è quella di indossare le mascherine”.

In sintesi si legge nell’ordinanza “si ritiene opportuno, in ragione dell’andamento dei contagi, dover intervenire con una sanificazione urgente oggi 12 ottobre, non solo per le scuole richiedenti ma anche per tutte le altre scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di competenza comunale, in via precauzionale, ai fini della tutela della salute pubblica.

L’intervento di sanificazione sarà effettuato, da parte della ditta specializzata, dopo le ore 14 nei plessi delle scuole di competenza comunale site nel territorio alcamese; domani 13.10.2020 ci sarà l’aerazione e la pulizia straordinaria dei locali prima del loro utilizzo; la riapertura all’utenza dei locali dei suddetti Istituti Scolastici, potrà avvenire non prima del 14.10.2020.

Si rende altresì noto che, sabato 10 ottobre, si è provveduto alla sanificazione della scuola Don Bosco (plesso principale) e dell’Asilo Piaget, a seguito di richiesta urgente del competente Dirigente Scolastico per la presenza di soggetti postivi al Covid 19; mentre ieri anche i dirigenti scolastici delle scuole Nino Navarra e Plesso Collodi hanno richiesto una sanificazione urgente per presenza di alcuni soggetti positivi. Pertanto queste scuole non saranno sottoposte ad ulteriore intervento di sanificazione.