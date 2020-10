Coronavirus, resta alta la curva dei contagi: +5456 in Italia, + 297 in Sicilia

Quasi 300 casi di Coronavirus in più in Sicilia, oltre 5 mila in tutta Italia. I dati delle ultime 24 ore confermano il trend degli ultimi giorni, con un ulteriore innalzamento della curva dei contagi da Nord a Sud. Per quanto riguarda la Sicilia, sono 297 i positivi in più, portando il totale a 4.557. I ricoverati sono 426 (+4 rispetto a ieri), di cui 38 (+3) in terapia intensiva. I soggetti in isolamento domiciliare salgono a 3.975.

Guardando le singole province, si sono registrati 6 casi in più a Trapani, 87 a Palermo, 5 ad Agrigento, 18 a Caltanissetta, 85 a Catania, 24 a Ragusa, 3 a Siracusa, 63 a Messina, 6 a Enna. Un solo deceduto in più, che porta il totale a 336 dall’inizio dell’emergenza epidemiologica.

Sono 5.456 i positivi in più nel complesso delle 20 regioni italiane, con un dato complessivo pari a 79.075 contagiati, al netto di guarigioni e decessi. La Lombardia resta la regione con il maggiore incremento (1.032 in più nelle ultime 24 ore), davanti alla Campania (+633) e alla Toscana (+517).