Covid: mascherina obbligatoria, quali comportamenti tenere per evitare multe

L’aumento dei contagi da Coronavirus ha portato il Governo Italiano a varare il nuovo Dpcm – la cui approvazione è slittata alla prossima settimana – ma che comunque ha reso immediatamente efficace l’obbligo dell’uso di mascherine all’aperto. Per i trasgressori le multe possono andare dai 400 ai 1000 euro ed è quindi quanto mai importante evitare comportamenti errati.

Ecco quindi un elenco delle domande e risposte più frequenti in merito alle nuove regole circa l’utilizzo della mascherina.

Quando esco di casa devo averla?

Sì, va tenuta sempre a portata di mano rispettando le regole di igiene (non tenerla nel sottogola, in fronte, sul gomito o a penzoloni da un orecchio).

Se passeggio in un centro abitato devo indossarla?

Sì, ogni volta che si sia in prossimità di una persona non convivente. Il testo del decreto parla di «tutti i luoghi all’aperto, allorché si sia in prossimità di altre persone non conviventi».

Se passeggio in una zona isolata devo indossarla?

No, ma bisogna essere pronti a metterla se si incontrano altre persone.

Se mi fermo per strada o in una piazza devo indossarla?

Sì, il decreto prevede l’ «obbligo di indossarla in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi».

Che cosa devo fare se prendo un mezzo pubblico?

Devo indossare la mascherina sia alla fermata che per salire a bordo del mezzo.

Se vado in macchina devo indossarla?

No, se si è da soli o con i congiunti. Sì, se a bordo si trasportano persone anche familiari ma non conviventi. Lo stesso vale per le moto.

Come devo comportarmi per gli altri mezzi di trasporto?

❗ Non devo usarla se vado in bicicletta o sul monopattino.

Se faccio attività motoria devo usarla?

No, sia all’aperto sia al chiuso non deve essere indossata a meno che non si riesca a mantenere la distanza di 2 metri dalle altre persone.

Se sto in ufficio devo usarla?

Sì, è obbligatoria sempre al chiuso a meno che non si stia in stanza da soli

Quando devo usarla in casa?

Se sto a casa con persone non conviventi non è obbligatoria, ma gli esperti consigliano di utilizzarla soprattutto se si tratta di persone anziane oppure con patologie.

Se entro nei negozi devo usarla?

Sì, è obbligatoria.

Al ristorante o al bar devo usarla?

Al ristorante si deve indossare quando non si sta seduti al tavolo. Al bar si deve indossare prima e dopo la consumazione di cibo e bevande e in questo caso va mantenuta la distanza di un metro.

Al pub e nelle birrerie devo usarla?

Sì, all’interno di pub, birrerie e altri locali la mascherina va indossata sempre e si può abbassare quando si mangia e si beve. All’esterno dei locali – dunque se porto un bicchiere o un panino fuori – valgono le stesse regole.

I minori devono indossarla?

Sì, è obbligatoria dai 6 anni in su.

Le persone con disabilità devono indossarla?

Sono esentati coloro che hanno patologie o disabilità incompatibili con la copertura di naso e bocca e «coloro che per agire con loro abbiano la stessa incompatibilità».