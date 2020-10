Coronavirus nel trapanese, un altro ricovero in terapia intensiva

Lieve incremento dei positivi al Coronavirus in provincia di Trapani: nelle ultime 24 ore, i casi sono saliti da 320 a 321, al netto di decessi e guarigioni. Questa la distribuzione tra i 24 Comuni del territorio trapanese in base all’ultimo report dell’Azienda Sanitaria Provinciale: Alcamo 30; Buseto Palizzolo 12; Calatafimi-Segesta 7; Campobello di Mazara 1; Castellammare del Golfo 6; Castelvetrano 20; Custonaci 2; Erice 18; Favignana 1; Gibellina 1; Marsala 44; Mazara del Vallo 22; Paceco 1; Pantelleria 2; Partanna 14; Poggioreale 1; Salaparuta 9; Salemi 45, Santa Ninfa 3; Trapani 61; Valderice 14; Vita 1, San Vito Lo Capo 4; Petrosino 2. Da notare che, allo stato attuale, nessuno Comune della provincia è Covid free.

Trenta i soggetti ricoverati, con un aumento dei casi in terapia intensiva, che passano da 1 a 2. Quest’ultimo paziente, peraltro, è stato trasportato fuori provincia. Contestualmente, hanno completato il processo di negativizzazione 8 soggetti che dunque sono adesso considerati guariti: 2 di Trapani, uno di Salemi, Custonaci, Erice, Castelvetrano, Alcamo e Marsala. In totale, il numero dei guariti dall’inizio dell’emergenza epidemiologica è pari a 345 soggetti, mentre resta stabile a 17 il numero dei decessi. Sono 291 i soggetti in isolamento domiciliare obbligatorio, quotidianamente monitorati dall’Asp. Il numero dei tamponi effettuati sale a 33.215, 10.463 i test sierologici condotti sul personale sanitario in servizio presso le strutture pubbliche e private della provincia, 6.195 i test per la ricerca antigene.